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ATN312304
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN312304

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС

Референс: ATN312304
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл оникс) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Черный Оникс подчеркнет стиль помещения, выгодно контрастируя на более светлых оттенках. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Тип продукта 4-постовая рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Название Nature
Дополнительные характеристики
Материал ABS + металл: рамка
Вес нетто 0.202 кг
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171811229.878.51.11 см. 252г.
BB1
26шт.1360648171811937.218.610.6 см. 1.656кг.
CAR
312шт.2360648171811638.438.412.1 см. 3.69кг.
P12
4576шт.12080111.8 см. 195кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 293.7 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
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