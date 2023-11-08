ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
Референс: ATN321003
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло чёрный) 3-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 227 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта 3-gang frame
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS + glass: frame
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718303
|22.76
|8.54
|1.11
|см.
|186
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481718300
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.256
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|23606481718307
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.89
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.146 кг
Ширина 227.6 мм
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Тип документа
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