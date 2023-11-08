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BLNVS410603
BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS410603
BLNVS410603

BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ

Референс: BLNVS410603
Линейка Blanca

Переключатель Systeme Electric BLANCA (алюминий, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.

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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
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Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели (переключатели) IP44 BLNVS41060x серии Blanca
Дата документа: 07/02/2024
Формат PDF
Размер 2.97 MB
Выключатели (переключатели) IP44 BLNVS41060x серии Blanca
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00133_23
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Срок действия: 21/08/2023 - 20/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00133_23
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