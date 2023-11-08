BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNVS410603
Переключатель Systeme Electric BLANCA (алюминий, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.
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Техническая документация Выключатели (переключатели) IP44 BLNVS41060x серии BlancaВыключатели (переключатели) IP44 BLNVS41060x серии Blanca
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00133_23ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00133_23
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Срок действия: 21/08/2023 - 20/08/2028
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