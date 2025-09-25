Внешний батарейный блок для SRTSE 1K 2 поколения, 12В 9Ач 6 шт, картриджная замена АКБ
Референс: BPSE36RT2UG2
Внешний батарейный модуль для ИБП серии Smart-Save Online SRT поколения 2. Напряжение батарейного массива 36В. Компактный корпус - 2U. Поддерживает автоматическое определение при подключении к ИБП
2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
48 292.20
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409258118
|47
|48.4
|9.7
|см.
|20.8
|кг.
P12
|4
|—
|10
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|262
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Дата документа: 25/09/2025
Формат PDF
Размер 1.48 MB
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
