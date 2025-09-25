Продукты
BPSE72RT2UG2
Внешний батарейный блок для SRTSE 1.5-3K 2 поколения, 12В 9Ач 12 шт, картриджная замена АКБ
Внешний батарейный блок для SRTSE 1.5-3K 2 поколения, 12В 9Ач 12 шт, картриджная замена АКБ

Референс: BPSE72RT2UG2
Серия Smart-Save Online SRT G2

Внешний батарейный модуль для ИБП серии Smart-Save Online SRT поколения 2. Напряжение батарейного массива 72В. Компактный корпус - 2U. Поддерживает автоматическое определение при подключении к ИБП
2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства

96 673.50  
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925812565.748.49.7 см. 38.3кг.
P12
410шт.12080115 см. 430кг.
Техническая документация
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Дата документа: 25/09/2025
Формат PDF
Размер 1.48 MB
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
