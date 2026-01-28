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C9D38606
City9 АВДТ 1П+Н C6 6000A 30мА AC 18мм
City9 АВДТ 1П+Н C6 6000A 30мА AC 18мм

City9 АВДТ 1П+Н C6 6000A 30мА AC 18мм

Референс: C9D38606

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric ,1P + N, номинальный ток 6 А, характеристика С, Icn = 6.0 кА, ток утечки 30 мА, тип АС. - АВДТ применяется в однофазных сетях напряжением до 230В. - Предназначен для защиты сети от перегрузок и КЗ и людей от поражения электрическим током. - Компактный размер – ширина всего 18 мм. - Кнопка тестирования работоспособности аппарата. - Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.

5 392.40  
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040925076110.62.78.7 см. 0.136кг.
BB1
212шт.468040925102711.427.49.6 см. 1.721кг.
CAR
3108шт.1468040925076828.940.330.4 см. 16.11кг.
P12
42592шт.12080105 см. 402кг.
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Тип документа
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Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Дата документа: 28/01/2026
Формат PDF
Размер 352.36 kB
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02517_22
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02517_22
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02515_22
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02515_22
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