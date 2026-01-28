City9 АВДТ 1П+Н C32 6000A 30мА AC 18мм

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric ,1P + N, номинальный ток 32 А, характеристика С, Icn = 6.0 кА, ток утечки 30 мА, тип АС. - АВДТ применяется в однофазных сетях напряжением до 230В. - Предназначен для защиты сети от перегрузок и КЗ и людей от поражения электрическим током. - Компактный размер – ширина всего 18 мм. - Кнопка тестирования работоспособности аппарата. - Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.