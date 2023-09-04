Продукты
C9F34101
City9 Set Автоматический выключатель C 1A 1P 4,5kA
Референс: C9F34101

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство

477.54  
Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 1-16
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 1-25
Количество защищенных полюсов 1
Класс токоограничения 3
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040924384822.18.98 см. 0.115кг.
BB1
212шт.468040924385522.18.98 см. 1.377кг.
CAR
3144шт.1468040924385238.228.729.5 см. 17.024кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02513_22
Формат PDF
Размер 1.28 MB
Срок действия: 19/12/2022 - 15/12/2027
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.10649_25
Формат PDF
Размер 271.94 kB
Срок действия: 09/10/2025 - 08/10/2030
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.43402_25
Формат PDF
Размер 2.93 MB
Срок действия: 03/10/2025 - 02/10/2030
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина