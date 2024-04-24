City9 Set Автоматический выключатель C 2A 3P 4,5kA

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство