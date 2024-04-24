C9F36101
City9 Set Автоматический выключатель C 1A 1P 6kA
Референс: C9F36101

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика С, Icn = 6.0 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство

575.02  
Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 1-16
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 1-25
Количество защищенных полюсов 1
Класс токоограничения 3
Логистические данные Брутто
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092441668.92.67.7 см. 0.1кг.
BB1
212шт.46804092441739.7239.1 см. 1.266кг.
CAR
3144шт.1468040924417029.240.730.3 см. 15.872кг.
P12
43456шт.12080105 см. 396кг.
Документы
Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Дата документа: 24/04/2024
Формат PDF
Размер 337.52 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02513_22
Формат PDF
Размер 1.28 MB
Срок действия: 19/12/2022 - 15/12/2027
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.10649_25
Формат PDF
Размер 271.94 kB
Срок действия: 09/10/2025 - 08/10/2030
