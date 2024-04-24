City9 Set Автоматический выключатель C 4A 3P 6kA
City9 Set Автоматический выключатель C 4A 3P 6kA
Референс: C9F36304
Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика С, Icn = 6.0 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство
2 250.29
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409244388
|8.9
|6
|8
|см.
|0.311
|кг.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|4680409244395
|9.7
|22.8
|9.2
|см.
|1.302
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|14680409244392
|29.1
|39.8
|31.2
|см.
|16.223
|кг.
P12
|4
|—
|1152
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|405
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Дата документа: 24/04/2024
Формат PDF
Размер 337.52 kB
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02513_22
Формат PDF
Размер 1.28 MB
Срок действия: 19/12/2022 - 15/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02513_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.10649_25
Формат PDF
Размер 271.94 kB
Срок действия: 09/10/2025 - 08/10/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.10649_25
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