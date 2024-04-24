City9 Set Автоматический выключатель C 1A 4P 6kA
Референс: C9F36401
Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика С, Icn = 6.0 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство
3 339.14
Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 1-16
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 1-25
Количество защищенных полюсов 1
Класс токоограничения 3
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409244401
|22.1
|8.9
|8
|см.
|0.482
|кг.
BB1
|2
|—
|3
|шт.
|4680409244418
|22.1
|8.9
|8
|см.
|1.447
|кг.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|14680409244415
|38.2
|28.7
|29.5
|см.
|17.864
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Дата документа: 24/04/2024
Формат PDF
Размер 337.52 kB
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02513_22
Формат PDF
Размер 1.28 MB
Срок действия: 19/12/2022 - 15/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02513_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.10649_25
Формат PDF
Размер 271.94 kB
Срок действия: 09/10/2025 - 08/10/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.10649_25
