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ET7717
Вертикальный кабельный организатор Excelente, 42U, пластиковые пальцы, 1 ряд x 2

Вертикальный кабельный организатор Excelente, 42U, пластиковые пальцы, 1 ряд x 2

Референс: ET7717
Линейка Excelente
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.6.51593 см. 3.7кг.
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