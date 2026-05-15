Systeme Infinity, Заглушка, Белый бархат

Заглушка представляет собой матовую стеклянную лицевую панель на металлической рамке-суппорте, устойчивую к загрязнениям и царапинам. Применяется для того, чтобы скрыть не используемые в данный момент монтажные коробки или для монтажа в нее специфичных разъемов или устройств, которых нет в существующем ассортименте серии. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.