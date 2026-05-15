FSE000167
Systeme Infinity, Светильник LED C/У с датчиком движения и выдержкой времени (230В), Арктический лед
Референс: FSE000167
Серия Systeme Infinity

LED-светильник с датчиком движения для включения/выключения направленной подсветки лестниц и проходов. LED-подсветка 1,2Вт - 4500К. Задержка выключения 1 мин (+/- 5сек). Чувствительность до 2,5м. Встроенный датчик освещенности предотвращает включение при уровне освещенности выше 10 Люкс. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.

3 098.80  
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040930307810.35.310.1 см. 0.138кг.
BB1
28шт.468040930308510.21919.4 см. 0.88кг.
BAG
28шт.468040930308510.21919.4 см. 0.88кг.
CAR
380шт.146804093030822140.553 см. 8.812кг.
Документы
Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 15/05/2026
Техническая документация
FSE00..67 Светильник LED с датчиком движения серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46856_26
Срок действия: 26/03/2026 - 25/03/2031
