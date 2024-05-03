Продукты
GAL000383
ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000383

ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: GAL000383
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 5Е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети._x000D_ Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера._x000D_ Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц._x000D_ Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению._x000D_ Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 23/05/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000386
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000311
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, АЛЮМИНИЙ
GAL000323
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000332
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000345
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
Фильтры
Поиск
Корзина