ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44,  ШАМПАНЬ

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете шампань одинарная. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).