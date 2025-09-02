Продукты
GAL440501
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44,  ШАМПАНЬ
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44,  ШАМПАНЬ

ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44,  ШАМПАНЬ

Референс: GAL440501

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете шампань одинарная. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104412312163.7 см. 0.026кг.
BB1
210шт.469020104415423.820.39.7 см. 0.334кг.
CAR
320шт.1469020104415124.64111.3 см. 0.841кг.
P12
41800шт.12080111 см. 87кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 04/06/2026
Формат ZIP
Размер 377.76 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 17/06/2026
Формат PDF
Размер 7.46 MB
Каталог ArtGallery
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина