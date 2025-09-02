ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, ШАМПАНЬ
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, ШАМПАНЬ
Референс: GAL440501
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете шампань одинарная. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201044123
|12
|16
|3.7
|см.
|0.026
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4690201044154
|23.8
|20.3
|9.7
|см.
|0.334
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201044151
|24.6
|41
|11.3
|см.
|0.841
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|87
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 04/06/2026
Формат ZIP
Размер 377.76 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 17/06/2026
Формат PDF
Размер 7.46 MB
Каталог ArtGallery
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик