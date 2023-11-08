GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000302
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 2-постовая
Направление установки горизонтальная ориентация
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658594
|15.37
|8.28
|1.16
|см.
|32
|г.
BB1
|2
|—
|30
|шт.
|13606480658591
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.111
|кг.
CAR
|3
|—
|180
|шт.
|43606480658592
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.8
|кг.
P12
|4
|—
|3240
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|147
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.023 кг
Ширина 154 мм
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Тип документа
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