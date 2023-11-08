GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000345
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658471
|7.08
|7.08
|4.01
|см.
|84
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658478
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.794
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658479
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.61
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|286
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.074 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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