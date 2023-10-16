Продукты
HMISGU101ME
Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл
HMISGU101ME
HMISGU101ME

Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл

Референс: HMISGU101ME
Линейка SystemeHMI

4 ядра 1,2 ГГц, 10.1", 16:9 ,1024*600, 16-бит цвет, 24 В постоянного тока, 3 последовательных порта, 1 порт Ethernet, металлический корпус

Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Глубина установочная (встраив.) 39 мм
Макс. потребл. мощность 10 ВА
Подходит для функций безопасности Нет
Вес 1 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902742437577270 мм. 1 883г.
CAR
35шт.1468040902742140.24029.2 см. 10.08кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 548.12 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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