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HMISGU43P
Графическая панель оператора 4,3"
HMISGU43P
HMISGU43P

Графическая панель оператора 4,3"

Референс: HMISGU43P
Линейка SystemeHMI

Графическая панель оператора, 600 МГц, 4.3" 16 -9 800*480, 24-бит цвет, 2 последовательных порта, 24 В постоянного тока, пластиковый корпус.

Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Глубина установочная (встраив.) 31 мм
Макс. потребл. мощность 2 ВА
Подходит для функций безопасности Нет
Вес 0 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902737018357122 мм. 326г.
CAR
328шт.146804090273774138.528 см. 9.98кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 548.12 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
2D схемы Общий вид и габаритные размеры HMISGU43P
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 146.22 kB
Общий вид и габаритные размеры HMISGU43P
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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