Графическая панель оператора 7", усовершенствованная
Графическая панель оператора 7", усовершенствованная
Референс: HMISGU70PEA
4-ядра ARM Cortex-A7 1,2 ГГц, 256 МБ DDR3+4 ГБ EMMC, 7"" 16:9 1024 x 600,24-бит цвет, 24 В постоянного тока, 3 последовательных порта, пластиковый корпус
Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Глубина установочная (встраив.) 33 мм
Макс. потребл. мощность 10 ВА
Подходит для функций безопасности Нет
Вес 0 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409029992
|180
|250
|70
|мм.
|784
|г.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|14680409029999
|38.8
|38
|28
|см.
|8.71
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог панели оператора SystemeHMIКаталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Техническая документация РЭ панелей оператора SystemeHMIРЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 548.12 kB
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
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