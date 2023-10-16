Продукты
HMISGU70PEA
Графическая панель оператора 7", усовершенствованная
HMISGU70PEA
HMISGU70PEA

Графическая панель оператора 7", усовершенствованная

Референс: HMISGU70PEA
Линейка SystemeHMI

4-ядра ARM Cortex-A7 1,2 ГГц, 256 МБ DDR3+4 ГБ EMMC, 7"" 16:9 1024 x 600,24-бит цвет, 24 В постоянного тока, 3 последовательных порта, пластиковый корпус

Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Глубина установочная (встраив.) 33 мм
Макс. потребл. мощность 10 ВА
Подходит для функций безопасности Нет
Вес 0 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902999218025070 мм. 784г.
CAR
310шт.1468040902999938.83828 см. 8.71кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог панели оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 6.01 MB
Каталог панели оператора SystemeHMI
Техническая документация РЭ панелей оператора SystemeHMI
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 548.12 kB
РЭ панелей оператора SystemeHMI
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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