MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Белый
MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Белый
Референс: IMT20125WH
Заглушка для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначена для закрытия кабельного канала с торца. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.
Спецификация
Технические характеристики
EC000866 Заглушка (крышка торцевая) для монтажного кабель-канала
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет Белый
Высота 12
Материал Пластик
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты