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IMT30134WH
MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Белый
IMT30134WH

MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Белый

Референс: IMT30134WH
Линейка MultiSet

Тройник для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 30х13 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Технические характеристики
EC000865 Т-разветвитель (тройник) для монтажного кабель-канала
Ширина 30
Отходящая высота 13
Цвет Белый
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) Нет
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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