MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Белый
MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Белый
Референс: IMT30136WH
Соединитель для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначен для соединения кабель-каналов по длине. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 30х13 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.
Спецификация
Технические характеристики
EC001016 Соединитель/ накладка на стык для монтажного кабель-канала
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет Чисто-белый
Высота 13
Вид/марка материала Прочее
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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