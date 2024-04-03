MultiBox Коробка распределительная IP66 Ø80x50 Серая DIY (со стикером)

Коробка распределительная IP66. Внутренний размер - Ø80x50. Цвет - серый. Выполнена по технологии двухкомпонентного литья. Для ввода кабелей и труб имеет на боковых сторонах 4 мембраны Ø20 мм, которые надежно обхватывают кабель/трубу. Еще один ввод имеется на дне коробки. Коробка предназначена для монтажа пристреливанием, например, при помощи газового пистолета. Крепежные отверстия имеют колодцы под ствол Ø11 мм. Огнестойкость-650°С. На дно наклеена этикетка c информацией для розничной продажи.