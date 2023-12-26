КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
Референс: MC1DEKQ7
Контактор серии SystemePact MC1D для конденсаторных батарей, номинальная мощность – 10 кВАр, 3P, 1НО+2НЗ, напряжение управления – 380 В пер.тока, категория применения – AC-6b, монтаж – на DIN-рейке или на монтажной плате с помощью винтовых зажимов. Контакторы серии SystemePact M MC1DE…WK предназначены для коммутации трехфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей, оснащены блоком контактов предварительного срабатывания и гасящих резисторов, ограничивающих величину тока до 60In.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409071618
|13.8
|5
|13.7
|см.
|0.57
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14680409071615
|30.5
|29.5
|31
|см.
|12.72
|кг.
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
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