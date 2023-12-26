КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 20 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 20 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
Референс: MC1DLKM7
Контактор серии SystemePact MC1D для конденсаторных батарей, номинальная мощность – 20 кВАр, 3P, 1НО+2НЗ, напряжение управления – 220 В пер.тока, категория применения – AC-6b, монтаж – на DIN-рейке или на монтажной плате с помощью винтовых зажимов. Контакторы серии SystemePact M MC1DE…WK предназначены для коммутации трехфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей, оснащены блоком контактов предварительного срабатывания и гасящих резисторов, ограничивающих величину тока до 60In.
Спецификация
Технические характеристики
EC001079 Магнитный пускатель (контактор) для емкостной нагрузки
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 2
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 220-220 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409071786
|55
|145
|145
|мм.
|591
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14680409071783
|320
|315
|320
|мм.
|12 700
|г.
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
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Дата документа: 26/12/2023
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Размер 2.95 MB
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Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
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