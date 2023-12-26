КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 25 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ

Контактор серии SystemePact MC1D для конденсаторных батарей, номинальная мощность – 25 кВАр, 3P, 1НО+2НЗ, напряжение управления – 24 В пер.тока, категория применения – AC-6b, монтаж – на DIN-рейке или на монтажной плате с помощью винтовых зажимов. Контакторы серии SystemePact M MC1DE…WK предназначены для коммутации трехфазных одно- и многоступенчатых конденсаторных батарей, оснащены блоком контактов предварительного срабатывания и гасящих резисторов, ограничивающих величину тока до 60In.