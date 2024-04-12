СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛA ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 0,5M
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛA ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 0,5M
Референс: MFRDC05M
Линейка SystemePact MCP
Кабель для подключения терминала пользователя к реле MFR530/580, длина 0.5 м. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact М_MFRКаталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Техническая документация Руководство пользователя MFR530Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44617_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44617_24
Формат PDF
Размер 450.08 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
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