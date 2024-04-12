СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛA ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 4M

Кабель для подключения терминала пользователя к реле MFR530/580, длина 4 м. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.