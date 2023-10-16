МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.6-2.4A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.6-2.4A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
Референс: MFS07MS
Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS; диапазон уставок тока – 0.6…2.4 А; напряжение управления – 230 В пер.тока; 3P; 50 кА; исполнение - стандартный; ЖК-дисплей; доп. контакты 2НО+2НЗ; сигнальные контакты 2НО+1НЗ; контакт аварии 1НЗ; монтаж – на DIN-рейку или монтажную плату. SystemePact MFS – устройство коммутации и защиты, совмещающее в себе функции автоматического выключателя, контактора, реле защиты от перегрузки и выключателя-разъединителя.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409139356
|23.8
|21.5
|9.4
|см.
|1.536
|кг.
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Тип документа
Каталог SystemePact MFS каталог 2023SystemePact MFS каталог 2023
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 8.91 MB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06671_23ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06671_23
Формат PDF
Размер 1.33 MB
Срок действия: 28/07/2023 - 27/07/2028
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