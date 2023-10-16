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MFS12MSUT
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 3-12A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS12MSUT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 3-12A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS

Референс: MFS12MSUT
Линейка SystemePact M

Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS; диапазон уставок тока – 3…12 А; напряжение управления – 230 В пер.тока; 3P; 50 кА; исполнение – стандартный с интерфейсом связи Modbus; ЖК-дисплей; доп. контакты 2НО+2НЗ; сигнальные контакты 2НО+1НЗ; контакт аварии 1НЗ; монтаж – на DIN-рейку или монтажную плату. SystemePact MFS – устройство коммутации и защиты, совмещающее в себе функции автоматического выключателя, контактора, реле защиты от перегрузки и выключателя-разъединителя.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914010923.821.59.4 см. 1.565кг.
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Тип документа
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Каталог SystemePact MFS каталог 2023
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 8.91 MB
SystemePact MFS каталог 2023
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06671_23
Формат PDF
Размер 1.33 MB
Срок действия: 28/07/2023 - 27/07/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06671_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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