МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 12-32A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ

Многофункциональный пускатель серии SystemePact MFS; диапазон уставок тока – 12…32 А; напряжение управления – 230 В пер.тока; 3P; 50 кА; исполнение – усовершенствованный (защита от повышения/понижения напряжения); ЖК-дисплей; доп. контакты 2НО+2НЗ; сигнальные контакты 2НО+1НЗ; контакт аварии 1НЗ; монтаж – на DIN-рейку или монтажную плату. SystemePact MFS – устройство коммутации и защиты(автоматический выключатель, контактор, реле защиты от перегрузки и выключатель-разъединитель)