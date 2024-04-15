Продукты
MFZ4225
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 120-225
Серия SystemePact M

Защитные кожухи для силовых клемм на 3 полюса для контакторов SystemePact MC1G 120-225. Предназначены для защиты силовых выводов контакторов от случайного прикосновения.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Крышка
Количество полюсов 3
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090764847.619.35.2 см. 0.116кг.
CAR
348шт.29.140.432.5 см. 6.303кг.
P12
41152шт.12080111 см. 166кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации MC1E MC1G аксессуары
Дата документа: 31/12/2024
Формат PDF
Размер 50.85 MB
3D модели
3D модель MFZ4
Дата документа: 09/07/2025
Формат STP
Размер 2.45 MB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MC1G185KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G120Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G185EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G120M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G185M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G160URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G160EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G160Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G225KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G185URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G185F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G120EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G160F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G120F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G120URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G225F5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G160KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G225URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G225EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G160M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G225Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G225M5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G185Q5
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G120KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
Фильтры
Поиск
Корзина