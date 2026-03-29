ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 500-630
Референс: MFZ4630
Защитные кожухи для силовых клемм на 3 полюса для контакторов SystemePact MC1G 500-630. Предназначены для защиты силовых выводов контакторов от случайного прикосновения.
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Крышка
Количество полюсов 3
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409076507
|18.5
|4.5
|7
|см.
|0.17
|кг.
S03
|3
|—
|36
|шт.
|24680409076501
|40
|30
|30
|см.
|8.66
|кг.
Документы
Каталог SystemePact M
Дата документа: 29/03/2026
Руководство по эксплуатации MC1E MC1G аксессуары
Дата документа: 31/12/2024
3D модель MFZ4
Дата документа: 09/07/2025
