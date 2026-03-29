Продукты
MFZ4630
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 500-630
Референс: MFZ4630
Серия SystemePact M

Защитные кожухи для силовых клемм на 3 полюса для контакторов SystemePact MC1G 500-630. Предназначены для защиты силовых выводов контакторов от случайного прикосновения.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Крышка
Количество полюсов 3
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907650718.54.57 см. 0.17кг.
S03
336шт.24680409076501403030 см. 8.66кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 29/03/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации MC1E MC1G аксессуары
Дата документа: 31/12/2024
Формат PDF
Размер 50.85 MB
3D модели
3D модель MFZ4
Дата документа: 09/07/2025
Формат STP
Размер 2.28 MB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MC1G500EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 500A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G630URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G500KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 500A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G500URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 500A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G630EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G630KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
Фильтры
Поиск
Корзина