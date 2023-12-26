КОНТАКТОР MC1G 3P 500A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 500 А, 3P, 2НО+2НЗ; напряжение управления – 100…250 В пер./пост. тока; защита от просадок напряжения от 0,7 до 1,2 Us; крепеж – на монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1G разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками.