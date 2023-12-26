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MASN11
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 1НО+1НЗ БОКОВОЙ МОНТАЖ
MASN11

ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 1НО+1НЗ БОКОВОЙ МОНТАЖ

Референс: MASN11
Линейка SystemePact M

Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MC1G/E; конфигурация 1НО+1НЗ; боковой монтаж с помощью винтовых зажимов. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Монтаж сбоку
Модель/исполнение Монтаж сверху
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 10 А
Тип подключения Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409076187752173 мм. 48г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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