КОНТАКТОР MC1E 3P 95A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ

Контактор серии SystemePact MC1E на номинальный ток 95 А, 3P, встроенные дополнительные контакты 1НО+1НЗ; напряжение управления – 480…415 В пер.тока; крепеж – на DIN-рейку/монтажную плату. Контакторы серии SystemePact MC1E разработаны для шкафов управления насосными станциями, систем вентиляции и лифтов. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс 8 млн. циклов; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.