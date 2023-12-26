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MTD432
ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД.ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…30С
MTD432

ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД.ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…30С

Референс: MTD432
Линейка SystemePact M

Дополнительный контактный блок с выдержкой времени для контакторов серии SystemePact MC1G/E; тип – на отпускание; выдержка времени – 0,1…30 с; присоединение - винтовыми зажимами. Дополнительный контактный блок с выдержкой времени предназначен для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Он позволяет получить задержку замыкания или размыкания вспомогательных цепей.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.556.2 см. 0.091кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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