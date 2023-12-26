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MC1G265URE
КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G265URE

КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ

Референс: MC1G265URE
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 265 А, 3P, 2НО+2НЗ; напряжение управления – 250…500 В пер./пост. тока; защита от просадок напряжения от 0,7 до 1,2 Us; крепеж – на монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1G разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Модульное исполнение Нет
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В 132 кВт
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 2
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409075753310245230 мм. 7 596г.
CAR
32шт.14680409075750515320245 мм. 15 907г.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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