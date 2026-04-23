ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 265-400
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 265-400
Референс: MFZ4400
Защитные кожухи для силовых клемм на 3 полюса для контакторов SystemePact MC1G 265-400. Предназначены для защиты силовых выводов контакторов от случайного прикосновения.
1 200.48
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409076491
|7.8
|19.8
|6
|см.
|0.15
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|24680409076495
|29.3
|40.7
|32.5
|см.
|7.806
|кг.
P12
|4
|—
|1152
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|203
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Каталог SystemePact M
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Дата документа: 31/12/2024
Формат PDF
Размер 50.85 MB
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Размер 2.03 MB
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