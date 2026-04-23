Продукты
MFZ4400
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 265-400
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 265-400

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 265-400

Референс: MFZ4400
Серия SystemePact M

Защитные кожухи для силовых клемм на 3 полюса для контакторов SystemePact MC1G 265-400. Предназначены для защиты силовых выводов контакторов от случайного прикосновения.

1 200.48  
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090764917.819.86 см. 0.15кг.
CAR
348шт.2468040907649529.340.732.5 см. 7.806кг.
P12
41152шт.12080112 см. 203кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Каталог SystemePact M
Техническая документация
Руководство по эксплуатации MC1E MC1G аксессуары
Дата документа: 31/12/2024
Формат PDF
Размер 50.85 MB
Руководство по эксплуатации MC1E MC1G аксессуары
3D модели
3D модель MFZ4
Дата документа: 09/07/2025
Формат STP
Размер 2.03 MB
3D модель MFZ4
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Совместимые продукты
MC1G265KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 265A AC/DC 100-250V
MC1G400EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 400A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G330EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 330A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G330KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 330A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G330URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 330A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G400KUE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 400A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G265EHE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G400URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 400A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G265URE
 
КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
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