МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 265-400A
МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 265-400A
Референс: MFR400
Механическая блокировка для контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 265 – 400 A. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов в реверсивный. Реверсивный контактор используется для изменения направления вращения двигателя. Он позволяет не только запускать двигатель в любом направлении, но и быстро изменять его направление работы. Реверсивные контакторы применяются в промышленности для управления двигателями на транспорте, в станках и другом оборудовании.
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409076460
|40
|40
|72
|мм.
|78
|г.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact MКаталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
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