МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 24-48V 9-18A

Модуль ограничения коммутационных перенапряжений для контакторов серии SystemePact MC1E на номинальный ток 9-18 А; тип – RC-фильтр; напряжение – 24…48 В; фронтальный монтаж. Модули ограничения перенапряжений обеспечивает эффективную защиту цепей, отличающихся высокой чувствительностью к высокочастотным и коммутационным помехам, генерируемым при отключении катушки контактора. Они увеличивает время отпускания контактора в 1,5-2 раза и ограничивают коммутационные перенапряжения.