МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 110-240V 25-38A
МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 110-240V 25-38A
Референс: MA382RC
Модуль ограничения коммутационных перенапряжений для контакторов серии SystemePact MC1E на номинальный ток 25-38 А; тип – RC-фильтр; напряжение – 110…240 В; фронтальный монтаж. Модули ограничения перенапряжений обеспечивает эффективную защиту цепей, отличающихся высокой чувствительностью к высокочастотным и коммутационным помехам, генерируемым при отключении катушки контактора. Они увеличивает время отпускания контактора в 1,5-2 раза и ограничивают коммутационные перенапряжения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000683 Модуль защиты от перенапряжений
Функционал. назначение/применение Резистивно-емкостной (RC) элемент
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 110-240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 110-240 В
Со светодиодной (LED) индикацией Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|10
|10
|60
|мм.
|7
|г.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|4680409077399
|95
|90
|52
|мм.
|177
|г.
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Тип документа
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
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