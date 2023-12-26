ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,25-0,40A КЛАСС 10
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,25-0,40A КЛАСС 10
Референс: MRD03
Тепловое реле серии SystemePact MRD на номинальный ток 40 А, диапазон регулирования 0,25 – 0,40 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRD предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRD применяются совместно с контакторами серии MC1D.
Спецификация
Технические характеристики
EC000106 Реле тепловой защиты
Способ монтажа Непосредств. крепление
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Класс защиты Класс 10 A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072134
|73
|50
|70
|мм.
|121
|г.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|14680409072131
|320
|280
|300
|мм.
|10 397
|г.
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Тип документа
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
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