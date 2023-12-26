Продукты
MRD07S
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 1,4-2,0A КЛАСС 10
MRD07S

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 1,4-2,0A КЛАСС 10

Референс: MRD07S
Линейка SystemePact M

Тепловое реле серии SystemePact MRD на номинальный ток 40 А, диапазон регулирования 1,4 – 2,0 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRD предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRD применяются совместно с контакторами серии MC1D.

Спецификация
Технические характеристики
EC000106 Реле тепловой защиты
Способ монтажа Непосредств. крепление
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Класс защиты Класс 10 A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409072202735070 мм. 125г.
CAR
380шт.14680409072209320280300 мм. 10 771г.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 20/12/2022 - 19/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02531_22
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