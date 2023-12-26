ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 17-25A КЛАСС 10

Тепловое реле серии SystemePact MRE на номинальный ток 25 А, диапазон регулирования 17 - 25 А, класс 10. Монтаж непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Реле серии SystemePact MRE предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле MRE применяются совместно с контакторами серии MC1E. Реле поставляются с переключателем режимов, защищенным крышкой, в положении ручного возврата.