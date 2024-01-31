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MSD100F6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 80/100A
MSD100F6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 80/100A

Референс: MSD100F6
Линейка SystemePact MCP

Блок дополнительных контактов 1НО+1НЗ для выключателей-разъединителей SystemePact MSD с номинальным током 80, 100 А. Установка сбоку от выключателя.

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Тип документа
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Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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