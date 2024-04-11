ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
Референс: MSD80340R
Линейка SystemePact MCP
Выключатель-разъединитель MSD на номинальный ток 80 А применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. Может применяться в качестве главного и аварийного выключателя-разъединителя. 3-полюсное исполнение с красной выносной поворотной рукояткой с возможностью блокировки навесным замком, монтаж на DIN-рейку или монтажную плату на задней панели шкафа.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact M_MSDКаталог SystemePact M_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 2.03 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePactM_MSDРуководство по эксплуатации SystemePactM_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 531.33 kB
2D чертежи Чертеж с размерами для MSDxx340RЧертеж с размерами для MSDxx340R
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 78.65 kB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
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